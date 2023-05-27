МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Южный и Северо-Кавказский федеральные округа и Республика Крым вышли в лидеры по доле индивидуальных предпринимателей (ИП) в общем количестве организаций — она составляет около 70%, в то врем как в Москве и области, Северо-Западном и Сибирском федеральных округах доля ИП не превышает 55%, подсчитали для РИА Новости аналитики сервиса "Контур.Фокус". В МИД призвали российский бизнес активнее инвестировать в Африку

"Больше всего индивидуальных предпринимателей зарегистрировано в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах и в Крыму. Там доля ИП составляет около 70%. В Москве и области, Северо-Западном и Сибирском федеральных округах количество ИП не превышает 55%", — говорится в исследовании. В таблице уточняется, что доля ИП в ЮФО составляет 68%, в Крыму и СКФО — 66%, в то время как в СФО — 55%, в СЗФО — 51%, а в Москве и в Московской области — 47%.

Аналитики отметили, что в период с января 2021 года по май 2023 года сектор все время показывал стабильную положительную динамику — за это время количество предпринимателей в стране увеличилось на 9%. При этом российский бизнес в целом, включая юрлиц, вырос только на 2%, это также указывает на активное развитие ИП.

"За последние 2,5 года сектор ИП показывает стабильную положительную динамику. Он серьезно пострадал от коронавируса, но сумел оправиться и прирасти. Рост ИП происходит также за счет перетока в него юрлиц, которых привлекают более мягкие условия для ведения бизнеса. Другая вероятная причина — наличие налоговых льгот для малого и среднего бизнеса в ряде регионов", — поделилась мнением руководитель проекта API "Контур.Фокуса" Елена Катаева

Самым популярными направлениями для открытия ИП стали одежда, бытовые услуги, детские товары, меньшей популярностью пользуются угольная промышленность, энергетика, грузовики и спецтехника. "Вне зависимости от региона в топ-10 отраслей по доле ИП стабильно входят бытовые услуги, прочая торговля, детские товары, одежда. При этом в Москве и области и Северо-Западном федеральных округах этот список несколько отличается — там в первую десятку вошла деятельность в сфере "СМИ и реклама", которой нет в других регионах", — рассказали аналитики.