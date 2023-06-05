ХЕЛЬСИНКИ, 5 июн — ПРАЙМ. Оформление полиса автострахования при поездках в страны Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) и Швейцарию на транспортных средствах, зарегистрированных в России и Белоруссии, с 1 июня стало дороже примерно в 5 раз и сложнее из-за прекращения действия международной системы автомобильного страхования "Зеленая карта", рассказал РИА Новости представитель финской страховой компании Pohjola Vakuutus Теро Хасунд. Инвестстратег рассказал, как долго нужно копить на автомобиль

Все государства-члены ЕЭЗ и Швейцария расторгли многосторонние соглашения об автомобильном страховании с Россией и Белоруссией в 2022 году в связи с событиями на Украине, и действие соглашений закончилось 31 мая 2023 года.

"Если до 1 июня при поездках европейских автомобилистов в Россию не нужно было предпринимать никаких действий, то сейчас нужно приобрести отдельную страховку (ОСАГО) у российской страховой компании", — рассказал Хасунд.

Однако наибольшие сложности возникли у российских автовладельцев. "Россияне не могут обратиться в любую страховую компанию Финляндии. Полис пограничного страхования оформляется только Финском центром автостраховщиков, и его первоначально можно приобрести исключительно у таможни Финляндии на пограничных КПП, он стал дороже примерно в пять раз", — отметил он.

Европейский полис невозможно приобрести онлайн, а только в личном присутствии. При этом возникают сложности и в оплате из-за отключенных в России международных платежных систем Visa и Mastercard, приобрести полис получится только на 30 дней, заплатив наличными, продлить можно исключительно банковской картой, работающей в ЕС, пояснил специалист. В России обновили список неисправностей авто, с которыми нельзя ездить

Помимо нюансов с неработающими банковскими картами, выпущенными в РФ, значительно выросла и стоимость страховки с примерно 21 тысячи рублей (около 240 евро) на 12 месяцев — такова была цена "Зеленой карты", до 1170 евро (около 102 тысячи рублей, по курсу 87 рублей за 1 евро) на 12 месяцев с 1 июня 2023 года.

Как следует из опубликованных Финским центром автостраховщиков (Liikennevakuutuskeskus) расценок, страхование легкового автомобиля, зарегистрированного в РФ и Белоруссии, возможно минимум на 30 дней и стоит 180 евро, продление этого полиса будет стоить 90 евро за каждые последующие 30 дней.

Данные изменения в страховании касаются абсолютно всех видов транспорта, добавил собеседник.