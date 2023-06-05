ВЛАДИВОСТОК, 5 июн — ПРАЙМ. Популярность новых автомобильных шин производства КНР растет в России, весной 2023 года они стали самыми востребованными и почти полностью заполнили отдельные ниши, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы автомобильного сайта "Дром". Инвестстратег рассказал, как долго нужно копить на автомобиль

"Аналитики изучили статистику пользовательских запросов на сайте Drom.ru. В марте — мае 2023 года самым запрашиваемым брендом шин стала китайская марка Triangle. Доля запросов бренда составила 11%, что на 3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Второе и третье место заняли японские марки Bridgestone и Yokohama. Доля запросов этих брендов составила 10% и 9% соответственно", — сказал собеседник.

По его словам, далее идут Toyo и Michelin с результатом 7% и 6%.

"Впервые новые китайские шины вышли на первое место в прошлом году, обогнав японцев. Аналитики "Дрома" связывают лидерство китайской марки с низкими ценами на продукцию и сокращением отставания в качестве от конкурентов. По их словам, китайские шины уверенно завоевывают позиции в нижнем и среднем ценовом сегменте", — отметил собеседник.

"Производители из Китая предлагают шины по более низким ценам, чем конкуренты, при этом по потребительским качествам покрышки часто сопоставимы с европейскими и азиатскими аналогами. Из-за недостатка предложения отдельные ниши почти полностью заполняют китайские бренды", — добавил он. Он уточнил, что, например, такая ситуация отмечается среди шин с посадочным диаметром 18–20 дюймов.

Ранее в пресс-службе "Дрома" РИА Новости рассказывали, что средняя стоимость новых автомобильных шин в России в марте-мае текущего года снизилась на 9% по отношению к аналогичному периоду прошлого года из-за отката резко выросших цен. Больше всего подешевели новые шины китайского бренда Triangle — на 21%. На 7% снизились цены на европейские Nokian. Bridgestone и Nexen подешевели немногим меньше — на 6%.