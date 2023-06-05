МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Нефтяные компании в мае получили из российского бюджета выплаты по топливному демпферу в размере 103,5 миллиарда рублей, при этом в мае годом ранее было 260,6 миллиарда, свидетельствуют данные Минфина РФ. В мире разгорается битва за "белую нефть": что упустила Россия

В апреле этого года выплаты нефтяникам по этой статье составляли 107,2 миллиарда рублей, в марте — 96,7 миллиарда, в феврале — 108,7 миллиарда, в январе они были самыми маленькими в этом году — 47,9 миллиарда рублей.

С апреля вступила в силу корректировка параметров демпфирующего механизма, призванного сдерживать внутренние цены на топливо. Цена экспортной альтернативы в формуле демпфера для бензина рассчитывалась с учетом понижательного коэффициента, равного дисконту на Urals относительно Brent. Согласно закону, эта разница ограничена с апреля до конца 2025 года 25 долларами. А для дизельного топлива с апреля до конца 2023 года в расчет экспортной цены в формуле демпфера вводится дисконт в 10 долларов.