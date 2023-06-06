МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Министерство юстиции России не имеет замечаний к текущей версии законопроекта на сверхприбыль прошлых лет, все замечания были урегулированы до рассмотрения документа, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. Налог на вклады в 2023 году: кто должен платить и как рассчитать сумму

"Все замечания, высказанные Минюстом России, были урегулированы совместно с заинтересованными органами власти еще до рассмотрения законопроекта на правительственной комиссии по законопроектной деятельности. К текущей версии законопроекта у Минюста России замечаний нет", — сказал собеседник агентства.

В понедельник в телеграм-канале Минфина РФ сообщалось, что законопроект на сверхприбыль прошлых лет был одобрен на заседании комиссии правительства по законопроектной деятельности, из перечня плательщиков налога предусматривается исключение плательщиков единого сельскохозяйственного налога. Законопроект планируется рассмотреть на ближайшем заседании кабмина.

По данным газеты "Ведомости", в Минфине ранее объясняли освобождение добывающих отраслей от обязанности платить налог на сверхприбыль повышением для них фискальной нагрузки в прошлом году, когда власти изъяли, например, у "Газпрома" через НДПИ 1,2 триллиона рублей, а нефтяникам установили дополнительные пошлины.

Издание сообщило, что Минюст РФ в заключении к законопроекту на сверхприбыль прошлых лет назвал некоторые его пункты не соответствующими конституции, а также не согласился с основаниями для освобождения ряда добывающих отраслей от налога. Кроме того, в Минюсте обратили внимание, что "внятные основания для освобождения ряда добывающих отраслей от налога так и не были представлены".