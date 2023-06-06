МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Вождение машины после приема лекарств, которые ухудшают внимание и реакцию, будет наказуемым, как езда в пьяном виде, как сообщил РИА Новости председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев. В Госдуме предложили освободить от налога некоторые категории автомобилей

Он пояснил, что одобренные правительственной комиссией по законопроектной деятельности поправки приравнивают прием определенных лекарств к употреблению водителем алкоголя и наркотиков.

"Подготовленный законопроект направлен на устранение существующего правового пробела и реализацию правовых позиций Конституционного суда (КС) России. Предлагаемые поправки к КоАП позволят сделать наказуемым так называемое "лекарственное опьянение" для водителей. Действующие нормы не позволяют привлекать к ответственности водителей, чье состояние опьянения было вызвано лекарствами, не относящимися к наркотическим или психотропным, но способными ухудшать внимание и реакцию", — сказал Груздев.

Он добавил, что перечень соответствующих лекарственных препаратов утвердят постановлением правительства. В него могут войти анестетики, противоэпилептические препараты, снотворные, седативные средства и другие.

"Порядок медицинского освидетельствования на состояние опьянения будет дополнен разделом, регламентирующим проведение данной процедуры с целью установления факта употребления лекарств, ухудшающих реакции человека", — заключил Груздев. В России обновили список неисправностей авто, с которыми нельзя ездить

Решение по "лекарственному вопросу" КС РФ вынес в минувшем ноябре по запросу Салехардского городского суда. Тот рассматривал дело жителя Ямала, который заехал на автомобиле на высокий бордюр и застрял. Очевидцы предложили мужчине помощь, но поскольку его реакция оказалась неадекватной, им пришлось вызвать полицию.

По результатам медицинского освидетельствования в крови водителя нашли следы лекарств, влияющих на психофизические функции. При этом сам он утверждал, что был уставшим, но запрещенные вещества не употреблял. Сотрудник ГИБДД усмотрел в действиях водителя признаки правонарушения и составил на него протокол.

Салехардский горсуд после изучения соответствующего дела пришел к выводам, что обнаруженные лекарства попадают в "серую зону" правового регулирования: законодательством не установлен точный перечень медицинских препаратов, способных вызвать опьянение, но не запрещенных к употреблению. После этого вопросом занялся КС РФ.