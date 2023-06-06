МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Служба безопасности "Ашана" подтвердила утечку данных клиентов сети, сейчас проводится внутреннее расследование для установления источника, рассказали РИА Новости в пресс-службе ритейлера. В России рассматривают механизм компенсаций за утечки персональных данных

"Служба информационной безопасности "Ашан Ритейл Россия" подтвердила утечку данных клиентов торговой сети. В настоящий момент мы проводим внутреннее расследование с целью установления вектора атаки и источника утечки", — заявили там.

Ранее во вторник Роскомнадзор сообщил агентству, что проверит информацию о возможных утечках персональных данных клиентов торговых сетей "Ашан" и "Твой Дом". Отметив, что уведомления о произошедшем в ведомство на 11.00 мск сегодняшнего дня не поступали.

"Мы сожалеем о случившемся и приносим извинения нашим клиентам. Компания предпринимает все необходимые меры для усиления средств защиты информационных систем компании и защиты данных наших клиентов", — заключили в компании.

Согласно закону "О персональных данных", оператор, допустивший утечку данных, обязан в течение 24 часов самостоятельно сообщить об инциденте в Роскомнадзор, а в течение 72 часов предоставить в ведомство результаты внутреннего расследования с указанием причины и виновных лиц.