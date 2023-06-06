МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Акционеры "Юнипро" на внеочередном собрании приняли решение упразднить правление компании, следует из ее материалов. Чистая прибыль "Юнипро" выросла в 2,6 раза в 2022 году

"Отменить с 01 июня 2023 года действие положения о правлении "Юнипро", утвержденного годовым общим собранием акционеров "Юнипро" 10 июня 2020 года", — говорится в решении собрания.

Согласно предыдущей версии устава, органы управления "Юнипро" состояли из собрания акционеров, совета директоров, правления и генерального директора. Теперь акционеры утвердили новый устав, согласно которому органами управления являются собрание акционеров, совет директоров и генеральный директор.

"Юнипро" занимается производством и продажей электрической энергии и мощности. В состав компании входят пять ТЭС общей мощностью 11,3 ГВт. Компания также представлена на рынках распределенной генерации и инжиниринга в РФ.

Президент РФ Владимир Путин в апреле подписал указ об ответе на изъятие российских активов за рубежом и ограничение прав собственности. Указом утвержден перечень иностранных активов, которые передаются во временное управление Росимущества. В него вошли косвенно принадлежащие правительству Германии (через Uniper) 83,73% акций "Юнипро" и принадлежащие финскому концерну Fortum 98,23% "Фортума". Указ предполагает, что этот перечень может быть расширен.

В конце апреля совет директоров "Юнипро" избрал директора департамента энергетики "Роснефти" Василия Никонова новым генеральным директором.