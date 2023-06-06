БРЮССЕЛЬ, 6 июн — ПРАЙМ. Совет Евросоюза отдельно прописал в санкционном режиме по Украине — документе, регулирующем введение санкций, — возможность внесения в санкционные списки членов семей бизнесменов. ЕС ввел санкции против девяти россиян за "нарушения прав человека"

Согласно скорректированному положению, ограничительные меры могут вводиться не только против физлиц, которых ЕС считает ответственными за поддержку "действий против территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины", но и против их близких родственников.

Согласно новой формулировке, под санкции могут попасть "влиятельные женщины и мужчины-предприниматели, ведущие деятельность в России, а также близкие члены их семей или другие физические лица, извлекающие выгоду".

Родственники российских политиков, бизнесменов, крупных госслужащих и раньше попадали в санкционные списки. Однако Суд Евросоюза в Люксембурге вынес ряд решений, обязывающих Совет ЕС отменить санкции против близких родственников.

Так, санкции были сняты с Ольги Айзиман — бывшей супруги бизнесмена Михаила Фридмана, с которой он развелся еще в 2005 году. Также Суд ЕС постановил отменить санкции в отношении матери российского бизнесмена Евгения Пригожина. Суд указал, что при принятии ограничительных мер против Пригожиной учитывались "исключительно родственные связи", а этого, по мнению суда, недостаточно для включения в санкционный список.