ЕС внес изменение в санкции против России, добавив упоминание о родственниках бизнесменов
БРЮССЕЛЬ, 6 июн — ПРАЙМ. Совет Евросоюза отдельно прописал в санкционном режиме по Украине — документе, регулирующем введение санкций, — возможность внесения в санкционные списки членов семей бизнесменов.
Согласно скорректированному положению, ограничительные меры могут вводиться не только против физлиц, которых ЕС считает ответственными за поддержку "действий против территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины", но и против их близких родственников.
Согласно новой формулировке, под санкции могут попасть "влиятельные женщины и мужчины-предприниматели, ведущие деятельность в России, а также близкие члены их семей или другие физические лица, извлекающие выгоду".
Родственники российских политиков, бизнесменов, крупных госслужащих и раньше попадали в санкционные списки. Однако Суд Евросоюза в Люксембурге вынес ряд решений, обязывающих Совет ЕС отменить санкции против близких родственников.
Так, санкции были сняты с Ольги Айзиман — бывшей супруги бизнесмена Михаила Фридмана, с которой он развелся еще в 2005 году. Также Суд ЕС постановил отменить санкции в отношении матери российского бизнесмена Евгения Пригожина. Суд указал, что при принятии ограничительных мер против Пригожиной учитывались "исключительно родственные связи", а этого, по мнению суда, недостаточно для включения в санкционный список.
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