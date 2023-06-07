НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 июн — ПРАЙМ. Арбитражный суд Нижегородской области отказался удовлетворить ходатайство немецкой компании Volkswagen в России о том, чтобы оставить иск Горьковского автозавода на сумму 28,4 миллиарда рублей без рассмотрения, первое заседание по иску назначено на 17 июля, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Россиянам рассказали, когда могут подешеветь китайские автомобили

На предварительном заседании во вторник представитель Volkswagen в России обосновала свое ходатайство тем, что этот иск, по мнению ответчика, подлежит рассмотрению в Международном арбитражном суде при Международной торговой палате. "Спор подлежит разрешению в Евросоюзе", — сказала она.

При этом представитель истца Денис Голубев назвал это предложение "неисполнимым", поскольку возможное рассмотрение иска в ЕС "априори не позволяют автозаводу ГАЗ рассчитывать на справедливое судебное разбирательство", так как суд будет "находиться под влиянием недружественных стран". "При этом местом рассмотрения спора (согласно договору ГАЗа с VW — ред.) выбрана Женева — Швейцария, которая формально не входит в состав Европейского союза, но официально присоединилась к десятому пакету санкций", — сказал он.

Голубев также отметил, что все необходимые выплаты в виде арбитражного сбора, гонораров и прочих расходов должны производиться в иностранной валюте, что компания "очевидно сделать не может".

"Суд вынес определение — в удовлетворении ходатайства отказать. Предварительное судебное заседание завершить. Назначить дело к рассмотрению на 17 июля", — сказала судья Алена Главинская.

Как следует из картотеки суда, ГАЗ требует взыскать 28,405 миллиарда рублей убытка с "Фольксваген акциенгезельшафт" (Volkswagen Aktiengesellschaft) из-за прекращения ответчиком поставок двигателей, которые Горьковский автозавод использовал в производстве автомобилей, по договору от 15 июня 2017 года. При этом суд в принятии обеспечительных мер по этому иску отказал.