МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Роботакси, которое "Яндекс" в среду запустил в московском районе Ясенево, может ездить в дождь и в снег, плохая погода не должна вызвать сбоев в его работе, рассказал РИА Новости руководитель сервиса роботакси "Яндекса" Андрей Кармацкий. Правительство ввело ограничения на время работы водителей такси

"Мы ездим и в дождь, и в снег, и в непростые достаточно погодные условия. Мы этому учились специально, мы обучили технологию, поэтому здесь сбоев быть не должно", — сказал Кармацкий в ответ на вопрос, возможен ли технический сбой из-за дождя, снега или в условиях ночной видимости.

При этом во время сильных снегопадов, в исключительных случаях, компания воздержится от эксплуатации беспилотных такси. "Так как даже водитель в такое время не выйдет на дороги, потому что это небезопасно", — пояснил руководитель сервиса.

"И поскольку мы говорим про безопасное вождение, то условия эксплуатации предполагают, что да, действительно, в дождь и снег мы можем безопасно эксплуатировать наше такси", — добавил он.

В среду "Яндекс" сообщил о запуске в тестовом режиме беспилотных такси в столичном районе Ясенево. Роботакси пока будет брать только одного пассажира. Заказать машину могут клиенты от 18 лет. Первыми в тестировании примут участие пользователи, которые заранее подавали заявку на сайте проекта, а затем доступ появится и у других жителей Ясенево. В машине будет находиться водитель-испытатель, который будет следить за безопасностью поездки.

Заказать поездку можно в приложении "Яндекс Go" специальной кнопкой – с ее помощью можно выбрать точки посадки и высадки и вызвать машину. Всего в Ясенево около 40 таких точек.