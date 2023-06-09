МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Киргизский бизнес поставляет в Россию собственную продукцию, поэтому не боится вторичных санкций США, а единственная попавшая под санкционный режим компания была исключением из правил, заявил РИА Новости председатель правления Российско-Киргизского фонда развития Артем Новиков. Великобритания введет новые санкции против Белоруссии, пишет СМИ

В середине мая США наложили санкции на 71 юридическое лицо, среди которых была одна компания из Киргизии.

"У нас экономика страны, производственная деятельность в целом ориентированы на рынки ЕАЭС. Тот случай, который произошел с наложением санкций на киргизскую компанию, — это скорее исключение, чем практика. Какие-то отдельные компании стараются пользоваться ситуацией, может быть, это в какой-то степени справедливо. Но большая часть той продукции, которая поставляется на рынки РФ, — это продукция производства киргизских компаний", — заявил Новиков РИА Новости.

По его словам, сейчас в Киргизии "очень большой объем внутренних инвестиций вкладывается в ключевые сектора экономики — это и сельское хозяйство, и легкая промышленность, производство строительных материалов, производство промышленной продукции".

"С учетом этого мы не видим необходимости в каких-то мерах, которые позволяют или не позволяют обходить санкции, потому что рынок РФ сейчас освобождается и киргизские компании получают уникальную возможность занять нишу европейских компаний, которые уходят с российского рынка", — рассказал руководитель Российско-Киргизского фонда развития.

"Если мы возьмем легкую промышленность, то сейчас все швейные цеха Кыргызской Республики забиты на полгода вперед, и они все работают на рынок РФ", — рассказал Новиков.