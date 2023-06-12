Юрист Кудерко: при отмене поездки важно сдать билет на поезд как можно раньше
МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Отмена или перенос поездки — всегда неприятно, но вдвойне хуже, если это сопровождается финансовыми потерями. Как вернуть билет на поезд и в каком объеме за него можно получить деньги, агентству "Прайм" рассказала юрист Елена Кудерко.
"Возврат электронного билета производится только через личный аккаунт пассажира, купившего билет на сайте РЖД. В этом случае покупатель действует от имени всех попутчиков, для кого он оформил билет, например, для членов семьи или друзей", — уточнила она.
Возврат возможен как всего заказа, так и отдельной его части — билетов одного из пассажиров. Исключение — спецтарифы: билеты со скидкой по случаю дня рождения.
При покупке билетов "туда-обратно" вначале возвращается обратный билет, после этого билет из места отправления. А при покупке электронного билета в один конец возврат производится только в кассе перевозчика на основании письменного заявления. Таковы правила РЖД (пункт 13.2 Правил покупки электронных билетов).
Возврат денежных средств пассажиру производится за вычетом двадцатипроцентного снижения стоимости проезда в направлении "обратно".
Но есть случаи, при которых вернуть билет уже не получится.
- После получения посадочного купона на бланке проездного документа в билетной кассе или терминале самообслуживания возврат электронного билета на сайте невозможен, но можно успеть сдать в кассе;
- Нельзя вернуть билет после отправления поезда, если была произведена электронная регистрация.
Сколько денег потеряет пассажир?
- Если о возврате заявлено не позднее чем за восемь часов до отправления поезда со станции посадки, стоимость проезда, состоящая из цены билета и плацкарты возвращается в полном размере.
- Если менее чем за восемь часов, но не позднее, чем за два часа до отправления, возвращается полная стоимость билета, но лишь 50 процентов стоимости плацкарты.
- При отказе менее чем за два часа до момента отправления возвращается только стоимость билета, стоимость плацкарты не возвращается. То же самое при опоздании на поезд в течение 12 часов после отправления поезда со станции посадки.
Бывает так называемый невозвратный тариф, когда деньги не вернут, даже если вы сообщите об отмене поездки заранее. Но есть исключения: если поездку отменили по уважительной причине (например, болезнь или травма) и при наличии подтверждающих документов возврат возможет в течение пяти суток с момента отправления поезда. Но и в этом случае можно вернуть лишь стоимость билета.
https://1prime.ru/business/20230612/840793084.html