МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Отмена или перенос поездки — всегда неприятно, но вдвойне хуже, если это сопровождается финансовыми потерями. Как вернуть билет на поезд и в каком объеме за него можно получить деньги, агентству "Прайм" рассказала юрист Елена Кудерко. РЖД увеличили глубину продажи билетов с 45 суток еще на несколько поездов

"Возврат электронного билета производится только через личный аккаунт пассажира, купившего билет на сайте РЖД. В этом случае покупатель действует от имени всех попутчиков, для кого он оформил билет, например, для членов семьи или друзей", — уточнила она.

Возврат возможен как всего заказа, так и отдельной его части — билетов одного из пассажиров. Исключение — спецтарифы: билеты со скидкой по случаю дня рождения.

При покупке билетов "туда-обратно" вначале возвращается обратный билет, после этого билет из места отправления. А при покупке электронного билета в один конец возврат производится только в кассе перевозчика на основании письменного заявления. Таковы правила РЖД (пункт 13.2 Правил покупки электронных билетов).

Возврат денежных средств пассажиру производится за вычетом двадцатипроцентного снижения стоимости проезда в направлении "обратно".

Но есть случаи, при которых вернуть билет уже не получится.

После получения посадочного купона на бланке проездного документа в билетной кассе или терминале самообслуживания возврат электронного билета на сайте невозможен, но можно успеть сдать в кассе;

Нельзя вернуть билет после отправления поезда, если была произведена электронная регистрация.

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Если о возврате заявлено не позднее чем за восемь часов до отправления поезда со станции посадки, стоимость проезда, состоящая из цены билета и плацкарты возвращается в полном размере.

Если менее чем за восемь часов, но не позднее, чем за два часа до отправления, возвращается полная стоимость билета, но лишь 50 процентов стоимости плацкарты.

При отказе менее чем за два часа до момента отправления возвращается только стоимость билета, стоимость плацкарты не возвращается. То же самое при опоздании на поезд в течение 12 часов после отправления поезда со станции посадки.

Бывает так называемый невозвратный тариф, когда деньги не вернут, даже если вы сообщите об отмене поездки заранее. Но есть исключения: если поездку отменили по уважительной причине (например, болезнь или травма) и при наличии подтверждающих документов возврат возможет в течение пяти суток с момента отправления поезда. Но и в этом случае можно вернуть лишь стоимость билета.