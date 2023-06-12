МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Россияне, покупая авто на вторичном рынке, предпочитают модели, имеющие не более 100 тысяч километров пробега, максимум двух бывших владельцев, и предпочтительно в заводской окраске, показало исследование сервиса "СберАвто" для РИА Новости. Глава "АвтоВАЗа" поделился планами по экспорту машин Lada на 2023-2024 годы

"При формулировании образа идеального авто россияне выдвигают самые строгие требования к пробегу, количеству предыдущих владельцев и отсутствию в истории ДТП. Чаще всего покупатели желают приобрести авто с пробегом не более 100 тысяч километров, одним или двумя владельцами в оригинальном паспорте, без ДТП и с минимальной историей окраса, а предпочтительнее – с заводским окрасом", — показал анализ запросов клиентов, воспользовавшихся услугой автоподбора в 2023 году.

Кроме того, одним из основных критериев при выборе автомобиля является цена. В 2023 году самыми популярными стали два бюджетных ограничения: до миллиона рублей и до 1,8 миллиона рублей.

По данным аналитиков, в сегменте до миллиона рублей россияне чаще всего рассматривают покупку южнокорейских (KIA Rio, Hyundai Solaris), немецких (Volkswagen Polo) и японских (Nissan, Toyota) авто. В ценовой категории до 1,8 миллиона рублей покупатели в основном выбирают между японскими и южнокорейскими марками. Предпочтение отдается моделям класса D – Toyota Camry, Kia Optima, Mazda 6, – а также кроссоверам – в фаворитах Nissan X-Trail, Nissan Qashqai, KIA Sorento, Toyota RAV4 и Hyundai Santa Fe. Названо число китайских брендов авто, официально продающихся в России

Среди технических требований у большинства покупателей есть конкретные запросы по типу двигателя, привода и коробки передач. Российские автолюбители чаще всего рассматривают для покупки полноприводные автомобили с АКПП. Интересно, что южнокорейские авто чаще выбирают с дизельным двигателем – динамика и экономичность у таких авто выше.

На мощность двигателя российские покупатели не обращают особого внимания – этот критерий интересует меньшее количество пользователей сервиса. Так же обстоят дела и с цветом кузова – только 3% запросов приходят с четким указанием цвета желаемого авто. Гораздо большее внимание клиенты уделяют внимание комплектации и техническому состоянию автомобиля.