МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Первые электромобили "Москвич 3е" появились в российском каршеринговом сервисе "Ситидрайв" в Москве, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта столицы. "СберАвто" выяснил, какие подержанные машины предпочитают покупать россияне

"Электромобили "Москвич 3е" — впервые в российском каршеринге "Ситидрайв", — говорится в сообщении.

По словам заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, первые десять автомобилей стали доступны в Москве.

"Эти новые машины уже становятся частью парков такси и каршеринга по всей стране. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы развиваем электрозарядную инфраструктуру для электрического транспорта, поэтому спрос на использование электромобилей будет расти", — цитируют в сообщении Ликсутова.