ТАШКЕНТ, 12 июн — ПРАЙМ. "Дни "Камаза" в понедельник стартовали в Узбекистане, в течение недели представители российского предприятия расскажут о возможностях трудоустройства на производстве в РФ, сообщает пресс-служба министерства высшего образования, науки и инноваций республики. Глава "АвтоВАЗа" поделился планами по экспорту машин Lada на 2023-2024 годы

В апреле заместитель генерального директора "Камаза" Жанна Халиуллина сообщала РИА Новости, что автозавод намерен вести в Узбекистане обучение базовым навыкам по востребованным профессиям для местных граждан, которых планируется привлечь на работу в России.

"В министерстве высшего образования, науки и инноваций 12 июня стартовали "Дни Камаза", организованные совместно с российским предприятием", — говорится в сообщении на сайте минвуза.

По данным пресс-службы, "Дни Камаза" пройдут в Ташкенте (12-13 июня) и Самарканде (15-16 июня). На мероприятии представители российской компании познакомят выпускников высших и профессиональных учебных заведений Узбекистана с возможностями трудоустройства на предприятиях "Камаза" в РФ.

По оценке минвуза, в настоящее время на производственных комплексах "Камаза" в Татарстане проходят обучение 900 кандидатов из Узбекистана, на производстве работают 1,8 тысячи специалистов из республики.