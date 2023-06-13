МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Минпромторг РФ поддерживает возрождение автобренда "Ока", готов рассмотреть вопрос оперативно, как будет соответствующее предложение от автоконцернов, сообщил вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ. Мантуров: надо рассмотреть переход названий моделей "АвтоВАЗа" на кириллицу

"Мы будем всячески поддерживать тех коллег из автопрома, кто выйдет с такими предложениями, готовы такой вопрос рассмотреть оперативно. Потому что первая ласточка — это "Москвич" в дополнение к "Лада", за ним будет "Волга", надеюсь, уже в следующем году", — сказал он, отвечая на вопрос о возрождении бренда "Ока".

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.