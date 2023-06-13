МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Японский автоконцерн Toyota Motor Corp. в 2026 году планирует запустить линейку автомобилей с высокопроизводительными аккумуляторами, следует из пресс-релиза концерна. Россиян предупредили о росте числа нелегальных автозаправок

"Мы будем выпускать электромобили следующего поколения по всему миру, а полный модельный ряд будет запущен в 2026 году. Благодаря… батареям нового поколения… мы достигнем дальности хода автомобиля в 1 тысячу километров", — говорится в релизе.

Также компания уточнила, что открытое в мае подразделение BEV Factory к 2030 году будет производить 1,7 миллиона из 3,5 миллионов электромобилей Toyota.

Ранее в этом году японское деловое издание "Никкэй", основываясь на результатах проведенного Mitsui & Co. Global Strategic Studies Institute анализа, сообщило, что по состоянию на декабрь 2022 года было зарегистрировано 9862 патента в сфере инновационных аккумуляторов, которые используются, в частности, в электромобилях. При этом более половины из них, или 5486, принадлежит Китаю. Япония зарегистрировала 1192 патента в данной сфере, а США — 719.

Также отмечалось, что Китай лидирует не только по числу патентов, но и в рамках индекса LexisNexis, который оценивает также число цитирований в других патентах. Анализ трендов также показал, что совокупный индекс Китая за последние 10 лет взлетел в 109 раз, в то время как индексы для США и Японии увеличились лишь в 2-3 раза.

Toyota Motor Corporation — крупнейшее подразделение Toyota Group и лидер японского автопрома. Компания была основана в 1937 году, ее штаб-квартира находится в городе Тойота, префектура Айти.