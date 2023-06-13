МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. ЦБ РФ дополнил механизм предоставления ликвидности для поддержки кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) кредитами, обеспеченными залогом облигаций федерального займа (ОФЗ), сообщает пресс-служба регулятора. Для бизнеса могут ввести штрафы за неснижение выбросов, заявила Абрамченко

"Банк России дополнил механизм предоставления ликвидности для поддержки кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства кредитами под залог облигаций федерального займа (ОФЗ). Ранее в механизме были задействованы только кредиты, обеспеченные поручительством АО "Корпорация МСП", — говорится в сообщении.

Уточняется, что такая мера должна расширить возможности банков участвовать в программе стимулирования кредитования субъектов МСП.

Кредиты под залог ОФЗ будут предоставляться на тех же условиях, что обеспеченные поручительством "Корпорации МСП", добавляет регулятор. Процентная ставка будет равна ключевой ставке ЦБ РФ, уменьшенной на 1,5 процентного пункта. Максимально возможный срок кредитования составит три года (1095 дней).

На такие кредиты будет распространен совокупный лимит по механизмам поддержки кредитования субъектов МСП в сумме 288,3 миллиарда рублей. Одновременно для системно значимых банков в рамках программы будет установлен совокупный сублимит в сумме 230 миллиардов рублей.

Индивидуальные лимиты на кредитные организации Банк России будет определять на основании информации, предоставляемой "Корпорацией МСП", о задолженности по кредитам тем заемщикам, которые соответствуют требованиям программы.