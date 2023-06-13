МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минпромторгу отработать идею производства в стране нового автомобиля для людей с ограниченными возможностями, работу планируется провести совместно с белорусскими партнерами и Минтрудом, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Минпромторг поддержал возрождение автомобильного бренда "Ока"

"На недавно прошедшей в Нижнем Новгороде конференции и выставке ЦИПР премьер-министр Михаил Владимирович Мишустин подходил к стенду с автомобилем для людей с ограниченными возможностями. Доступ осуществляется через заднюю часть автомобиля, опускается рампа и можно заехать на коляске", — рассказал он в интервью в преддверии ПМЭФ.

"Мы получили задачу отработать эту идею, работу проведем совместно с белорусскими партнерами и Минтрудом и представим предложения в правительство", — отметил Мантуров.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.