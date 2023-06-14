С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн — ПРАЙМ. Впервые на дорогах общего пользования в России запущена перевозка грузов на беспилотных автомобилях: старт движению таких "Камазов" по трассе М-11 "Нева" из Санкт-Петербурга в Москву дал первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, передает корреспондент РИА Новости. Минпромторг поддержал возрождение автомобильного бренда "Ока"

В церемонии, состоявшейся в стартовый день ПМЭФ-2023, также приняли участие министр транспорта Виталий Савельев и замминистра Дмитрий Баканов, гендиректор ПАО "Камаз" Сергей Когогин и глава ГК "Автодор" Вячеслав Петушенко. Отработка беспилотной доставки грузов проходит в рамках программы экспериментального правового режима (ЭПР). Пока все установленные процедуры для участия в ней прошел только "Камаз".

"Создается первый в России цифровой двойник дороги, который обеспечит необходимое взаимодействие автомобиля с интеллектуальной дорожной инфраструктурой — "умной дорогой", — отметил в ходе церемонии Баканов.

Глава "Камаза" рассказал, что компанией разработана целая линейка грузового беспилотного транспорта различного применения, которая теперь будет протестирована на практике. Разработками подобных решений в России занимается и ряд других компаний — в ближайшее время на трассу выйдут беспилотные грузовики еще одного отечественного разработчика — "Сберавтотех", уточнили в Минтрансе.

"С учетом завершения строительства трассы М-12 такие грузовики смогут проехать от Казани до Санкт-Петербурга через Центральную кольцевую автомобильную дорогу уже в 2024 году", — сообщил глава госкомпании "Автодор", предоставившей дорожную инфраструктуру в рамках ЭПР.

Проект "Беспилотные логистические коридоры" является частью стратегических инициатив Минтранса России. Они разработаны в рамках исполнения поручений Президента России Владимира Путина и Правительства РФ по подготовке Стратегии цифровой трансформации транспортной отрасли. Технологические, организационные и бизнес-решения, которые будут отработаны в рамках экспериментально-правового режима на М-11, лягут в основу и будущих транспортно-логистических коридоров. К 2030 году беспилотные перевозки планируется организовать на 19,5 тысяч км федеральных дорог.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.