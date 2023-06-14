С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" представил на ПМЭФ новую модель, Lada X-Cross 5, производство которой запустят на этой неделе на бывшем заводе Nissan, передаёт корреспондент РИА Новости с места события. Президент "АвтоВАЗа" рассказал, почему новая модель Lada названа X-Cross

Ранее в среду президент компании Максим Соколов рассказал агентству, что новинка получила такое название за свою повышенную проходимость.

Автопроизводитель намерен изготовлять эту модель совместно с китайским партнером, каким именно — компания пока не раскрывает.

"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.