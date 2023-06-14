МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Дефицита китайских запчастей в официальных дилерских центрах в России нет, однако независимые автосалоны пока действительно могут испытывать трудности, сообщил РИА Новости вице-президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Вячеслав Жигалов. "АвтоВАЗ" представил на ПМЭФ новую модель машины

Как ранее в среду сообщила газета "Известия", отечественные автосервисы испытывают нехватку деталей для китайских автомобилей.

"Не слышал ни о каком дефиците. Дилеры говорят, что есть определённые сложности с логистикой, но они решаются и не имеют хронического характера. Как таковой проблемы, на наш взгляд, не существует. Нужно просто подождать, чтобы в любом независимом дилерском центре была возможность свободно покупать запчасти на оптовом рынке", — сказал он, отвечая на вопрос о дефиците китайских запчастей.

"Исторически так сложилось, что оригинальные запчасти, которые в страну попадали через централизованный импорт, через импортёра — официального представителя автопроизводителя — дальше распределялись через дилерскую сеть, потом через дилеров по каналу оптовых продаж они поступали независимым сервисам. Сейчас в силу понятных причин очень быстро развиваются дилерские сети китайских брендов, номенклатура увеличивается быстро. На фоне такого скоростного роста, естественно, все каналы этих поставок — в первую очередь распределение запчастей на свободном рынке — немножко отстают", — пояснил Жигалов.