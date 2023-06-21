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"АвтоВаз" закрыл сделку по приобретению "РН-Банка"
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"АвтоВАЗ" закрыл сделку по покупке "РН-Банка" альянса Renault-Nissan у Barn B.V., сообщили в компании. "В июне 2023 года АО "АвтоВАЗ" закрыл сделку по приобретению 100 процентов... ПРАЙМ, 21.06.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" закрыл сделку по покупке "РН-Банка" альянса Renault-Nissan у Barn B.V., сообщили в компании.
"В июне 2023 года АО "АвтоВАЗ" закрыл сделку по приобретению 100 процентов акций РН-Банка у BARN B.V. Детали сделки не подлежат разглашению", — сообщили в компании.