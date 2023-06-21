МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" закрыл сделку по покупке "РН-Банка" альянса Renault-Nissan у Barn B.V., сообщили в компании. Названы причины плохой работы автомобильного кондиционера

"В июне 2023 года АО "АвтоВАЗ" закрыл сделку по приобретению 100 процентов акций РН-Банка у BARN B.V. Детали сделки не подлежат разглашению", — сообщили в компании.