МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Автомобили "Москвич" можно будет купить еще в 31 городе России в этом году, сообщил РИА Новости заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Продажи новых автомобилей Honda стартовали в Петербурге

"Автомобили "Москвич" можно будет купить еще в 31 городе России в этом году. Завод "Москвич" объявляет о втором этапе формирования дилерской сети. С 23 июня по 14 июля 2023 года будет открыт прием заявок на получение статуса официального дилера по продажам и техобслуживанию автомобилей "Москвич". Например, в этом году дилерские центры появятся в Архангельске, Барнауле, Грозном, Иркутске, Калининграде, Новороссийске, Сургуте и в других городах", — рассказал Ликсутов.

Он отметил, что также "Москвич" рассмотрит заявки от новых кандидатов в Красноярске, Новосибирске и Ростове-на-Дону, чтобы открыть в этих городах дополнительные дилерские центры.

Заммэра добавил, что в настоящий момент автомобили Москвич можно купить в 25 городах России, в них представлены 55 точек продаж и обслуживания.