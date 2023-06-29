2023-06-29T09:51:43+03:00
2023-06-29T09:51:43+03:00
2023-06-29T09:51:43+03:00
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https://1prime.ru/business/20230629/840951575.html
"Москвич" назначил нового генерального директора
Бизнес
Новости
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. Выходец из крупных международных и российских производственных компаний Ханс-Петер Мозер назначен новым генеральным директором "Москвича", сообщила компания в своем... ПРАЙМ, 29.06.2023
авто, бизнес, новости, россия, москва, ханс-петер мозер, автозавод "москвич", генеральный директор
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Выходец из крупных международных и российских производственных компаний Ханс-Петер Мозер назначен новым генеральным директором "Москвича", сообщила компания в своем телеграм-канале.
"Решением совета директоров АО МАЗ "Москвич" Ханс-Петер Мозер назначен генеральным директором компании с 29 июня 2023 года. Дмитрий Пронин, ранее занимавший эту должность, становится председателем совета директоров АО МАЗ "Москвич", — говорится в сообщении.