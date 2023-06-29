МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Выходец из крупных международных и российских производственных компаний Ханс-Петер Мозер назначен новым генеральным директором "Москвича", сообщила компания в своем телеграм-канале. В Москве рассказали о расширении территории продаж автомобилей "Москвич"

"Решением совета директоров АО МАЗ "Москвич" Ханс-Петер Мозер назначен генеральным директором компании с 29 июня 2023 года. Дмитрий Пронин, ранее занимавший эту должность, становится председателем совета директоров АО МАЗ "Москвич", — говорится в сообщении.