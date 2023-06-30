"Транснефть" утвердила дивиденды по итогам 2022 года
Акционеры "Транснефти" утвердили дивиденды за 2022 год в размере 16 665,2 рубля на акцию
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МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Акционеры "Транснефти" утвердили рекомендацию совета директоров выплатить дивиденды за 2022 год в размере 16 665,2 рубля на обыкновенную или привилегированную акцию, следует из материалов компании.
"Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа)): 16 665,20 рублей как на 1 обыкновенную акцию, так и на 1 привилегированную акцию", — говорится в сообщении.
Решение о выплате дивидендов было принято единственным владельцем голосующих акций компании — Росимуществом — 30 июня.