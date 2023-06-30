МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Акционеры "Славнефти" на общем собрании приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года, чистая прибыль будет направлена на погашение обязательств по кредитам и займам, следует из материалов компании. "Транснефть" утвердила дивиденды по итогам 2022 года

"Распределить чистую прибыль общества, сформированную по итогам 2022 года в размере 536 622 322,68 рубля, следующим образом: — на формирование резервного фонда — 38,00 рубля; — на погашение обязательств по кредитам и займам (за исключением процентов) — 536 622 284,68 рубля… Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям общества по результатам 2022 года", — говорится в сообщении.

Последний раз "Славнефть" выплачивала дивиденды по итогам 2013 года.

"Славнефть" — вертикально-интегрированная нефтяная компания, на паритетных началах контролируется "Роснефтью" и "Газпром нефтью". Компания владеет лицензиями на геологическое изучение недр, добычу нефти и газа на территории Западной и Восточной Сибири.