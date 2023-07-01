МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Правительство Ботсваны и международная алмазодобывающая компания De Beers достигли нового соглашения о продаже алмазов на 10 лет, сообщается в совместном заявлении правительства Ботсваны и алмазного гиганта. De Beers за последние две недели сократила продажи алмазов

"Правительство Республики Ботсвана и De Beers Group рады сообщить о достижении принципиальной договоренности о новом соглашении о купле-продаже для необработанных алмазов компании Debswana (совместной компании правительства Ботсваны и De Beers — ред.) до 2033 года и новых лицензиях на 25 лет для Debswana до 2054 года", — говорится в заявлении, размещенном в Twitter-аккаунте президента Ботсваны Мокветси Масиси.

Международная корпорация De Beers занимается добычей, обработкой и продажей природных алмазов, а также производством синтетических алмазов для промышленных целей. Основана в 1888 году в Южно-Африканской Республике (ЮАР).