БУДАПЕШТ, 3 июл — ПРАЙМ. Венгрия обратилась к евросоюзу с просьбой продлить на год исключение из санкций, на основании которого дочернее предприятие MOL в Словакии Slovnaft сможет поставлять в Чехию сделанную из российской нефти продукцию. Об этом сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто. "Еврокомиссия, где деньги?" Орбан потроллил Брюссель

"В нефтеснабжении как Венгрии, так и Словакии очень важную роль играют поставки из России. Частично для Чехии эти поставки тоже формируют энергобезопасность. В конце года истекает важное исключение из санкций. Оно заключается в том, что словацкая Slovnaft, входящая в группу MOL, может реализовывать производимые из российской нефти нефтепродукты на чешском рынке", — отметил министр.

По его словам, Slovnaft запустила инвестиции на сотни миллионов евро для переработки заводом в Братиславе нефти из других источников. Сийярто подчеркнул, что на реализацию проекта потребуется один год, из-за чего Будапешт просил Брюссель продлить исключение из санкций.

Ранее MOL в годовом отчете сообщила, что успешно провела пробный прогон арабской нефти Arab Light на заводе своей дочерней компании в Словакии.

Ранее в минэнерго Венгрии заявляли, что после 5 февраля, то есть даты вступления в силу санкций на российские нефтепродукты, с дочернего НПЗ в Братиславе MOL сможет экспортировать продукцию только из нефти нероссийского происхождения. Компания сообщала, что доля нероссийского сырья на словацком заводе составляет 30 процентов.