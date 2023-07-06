ПЕКИН, 6 июл — ПРАЙМ. Китай вводит экспортный контроль на галлий и германий в соответствии с общепринятой международной практикой и с целью защиты национальной безопасности, заявила на брифинге в четверг официальный представитель министерства коммерции КНР Шу Цзюэтин. "Грабитель все еще хочет сохранить лицо?" Китайцев возмутило лицемерие ЕС

Министерство коммерции Китая ранее сообщило, что с 1 августа 2023 года начнут действовать меры экспортного контроля на галлий и германий, которые используются в том числе при производстве чипов.

"Связанные с галлием и германием товары имеют очевидные свойства двойного назначения как для военных, так и для гражданских целей, и введение мер экспортного контроля в отношении товаров, связанных с галлием и германием, является общепринятой международной практикой", — заявила Шу Цзюэтин.

Она отметила, что правительство Китая вводит экспортный контроль на галлий и германий в соответствии с законом, чтобы гарантировать их законное использование "с целью защиты национальной безопасности и лучшего выполнения международных обязательств".

Вместе с тем она подчеркнула, что "экспортный контроль не является запретом на экспорт", и вывоз соответствующих товаров будет разрешен при соблюдении предусмотренных китайскими властями правил.

"Введение китайским правительством экспортного контроля не направлено против какой-либо конкретной страны", — указала Шу Цзюэтин.

Она добавила, что перед публикацией соответствующего заявления китайская сторона предварительно сделала необходимые уведомления по каналам диалога по вопросам экспортного контроля между Китаем и США, а также Китаем и ЕС.

Ранее на днях независимый эксперт в сфере промышленности и энергетики Леонид Хазанов заявил РИА Новости, что ограничения на экспорт галлия и германия со стороны Китая приведут в мире к росту стоимости полупроводников, которые из них изготавливаются, Россию же такие меры вряд ли затронут — есть собственные производства.