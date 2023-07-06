МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Чиновники из министерства финансов США в июне посетили Гонконг, передали коллегам список товаров двойного назначения, передачу которых России следует предотвращать, сообщает издание Nikkei Asia со ссылкой на источники.

Министерство финансов США в Вашингтоне

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Отмечается, что три должностных лица из отдела по борьбе с финансовыми преступлениями 15 и 16 июня провели заседания, в ходе которых попросили местные финорганизации и регуляторов помочь им выявить американские товары, которые направляются в РФ через Гонконг. Участникам встреч, в частности, передали список, в котором указаны 38 товаров двойного назначения.

"Мы просим у фирм, финансовых институтов и правительственных регуляторов работать над предотвращением поставок… товаров в Россию или фирмы, связанные с Россией", — приводит издание слова из одного из переданных американскими чиновниками документов.

Отмечается, что должностные лица также посетили ОАЭ.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

 