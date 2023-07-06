МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Чиновники из министерства финансов США в июне посетили Гонконг, передали коллегам список товаров двойного назначения, передачу которых России следует предотвращать, сообщает издание Nikkei Asia со ссылкой на источники. Минфин США изменил ожидаемый срок дефолта

Отмечается, что три должностных лица из отдела по борьбе с финансовыми преступлениями 15 и 16 июня провели заседания, в ходе которых попросили местные финорганизации и регуляторов помочь им выявить американские товары, которые направляются в РФ через Гонконг. Участникам встреч, в частности, передали список, в котором указаны 38 товаров двойного назначения.

"Мы просим у фирм, финансовых институтов и правительственных регуляторов работать над предотвращением поставок… товаров в Россию или фирмы, связанные с Россией", — приводит издание слова из одного из переданных американскими чиновниками документов.

Отмечается, что должностные лица также посетили ОАЭ.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.