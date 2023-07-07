ВЛАДИВОСТОК, 7 июл — ПРАЙМ. Автомобильный завод "Соллерс" во Владивостоке возобновит работу 17 июля, выпускать планируется пикапы под собственным брендом, рассказали в пресс-службе компании. Автозавод "Москвич" планирует начать поставки в регионы до конца января

В прошлом на совместном предприятии Mazda и "Соллерс" во Владивостоке выпускались автомобили Mazda CX-9, Mazda CX-5 и Mazda 6. Работа завода была приостановлена в 2022 году. В ноябре замгендиректора "Соллерс" Зоя Каика рассказала, что компания планирует начать на заводе во Владивостоке выпуск кроссоверов среднего ценового сегмента под брендом новых партнеров. В конце 2022 года "Соллерс" выкупил долю своих японских партнеров в предприятии.

"Автомобильный завод "Соллерс" во Владивостоке возобновит работу с 17 июля и начнет выпуск пилотных партий новой линейки пикапов, которая будет продаваться на российском рынке под брендом "Соллерс", — сказали агентству в пресс-службе.

В "Соллерсе" в ближайшем будущем надеются расширить линейку выпускаемых во Владивостоке машин и ведут переговоры об этом с потенциальными китайскими партнерами.

"Серийное производство и официальная презентация новых моделей пикапов состоится в начале сентября", — сообщили в пресс-службе.

"Соллерс" — российская автомобильная компания, владеющая производственными площадками, на которых выпускаются российские внедорожники и легкие коммерческие автомобили УАЗ (Ульяновский автомобильный завод), а также бензиновые двигатели ЗМЗ (Заволжский моторный завод). Акции компании торгуются на Московской бирже.