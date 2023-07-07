МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Крупнейшие российские автопроизводители — "АвтоВАЗ", "Соллерс", "Автотор" и "Камаз" — поддержали решение повысить утильсбор на автомобили в РФ с августа, такая мера не приведёт к росту цен, сообщили в пресс-службах компаний. Российские автопроизводители получат отсрочку по уплате утильсбора

Ранее в пятницу было опубликовано постановление кабмина, согласно которому с 1 августа ставка утилизационного сбора будет индексирована в среднем в 1,7-3,7 раза на легковые автомобили, в 2,5-3,4 раза на лёгкие коммерческие автомобили, в 1,7 раза на грузовые автомобили. Утильсбор на автобусы увеличится в среднем в 2,2-4,8 раза, на электробусы – в 8,7 раза.

"АвтоВАЗ" всемерно поддерживает решение об индексации утилизационного сбора. Эта мера — важный шаг для стимулирования инвестиций в национальное производство автомобилей и автокомпонентов. Повышение утилизационного сбора не повлияет на ценовую политику "АвтоВАЗа" в связи с высокой локализацией всех автомобилей Lada. Это также даст нам возможность создавать новые привлекательные модели для российского и экспортных рынков", — прокомментировали повышение утильсбора в "АвтоВАЗе". "АвтоВаз" закрыл сделку по приобретению "РН-Банка"

"Меры своевременные. Рынок грузовиков России в настоящий момент проходит период адаптации, отечественные производители работают в новых условиях и необходимы меры регулирования рынка. Одной из них является утильсбор. При этом его повышение не повлияет на цену грузовиков "Камаз". Они останутся прежними", — добавили в "Камазе".

В "Соллерсе" подчеркнули, что повышение утильбора существенно повысит инвестиционную привлекательность производственных и локализационных проектов в российском автопроме, и позволит обеспечить внутренний спрос прежде всего за счет выпуска автомобилей на существующих мощностях автозаводов в России.

"Решение правительства об индексации утилизационного сбора является своевременным ответом на актуальные ​ вызовы. Эта мера направлена также на защиту рынка от недобросовестной конкуренции, предотвращение потока нелегального импорта, который идет через некоторые страны ЕврАзЭС. Что касается процесса ценообразования, то ключевым фактором здесь являются общие инфляционные процессы, значительные колебания курса валют. Все это влияет на цены. Утилизационный сбор в нынешних условиях ​не является определяющим фактором", — рассказал президент "Автотор Холдинг" Денис Пак.

Индексация подразумевается в отношении как новых, так и б/у транспортных средств, импортируемых в Российскую Федерацию после 1 августа 2023 года. Касается как юридических, так физических лиц, если последние ввозят автомобиль для перепродажи или в целом более одного автомобиля в течение одного года.

Индексация коснётся и машин, производимых в РФ, но высоко локализированные автопроизводители, у которых заключен СПИК, имеют право на промышленные субсидии. В отрасли их принято считать компенсацией утильсбора.