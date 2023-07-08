МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Правительство РФ в ходе заседания в четверг одобрило продление до 31 декабря 2025 года срока подачи заявления об экспертизе или регистрации медицинских изделий в рамках ЕАЭС, сообщает пресс-служба кабмина. Путин назвал долю рублей в расчетах с ЕАЭС

"Одобрить проект федерального закона "О ратификации Протокола о внесении изменения в Соглашение о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техники) в рамках Евразийского экономического союза от 23 декабря 2014 года" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", — сказано в сообщении.

Отмечается, что протокол предусматривает продление до 31 декабря 2025 года и в порядке, предусмотренном законодательством государства-участника.