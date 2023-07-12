МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Рейтинговые агентства "Эксперт РА" и АКРА вновь присвоили "Ростеху" наивысший кредитный рейтинг — ruААА с прогнозом "стабильный", говорится в сообщении госкорпорации. Составлен рейтинг российских регионов по развитию ипотеки

"Ведущие рейтинговые агентства подтвердили рейтинг кредитоспособности Ростеха на наивысшем уровне ruААА с прогнозом "стабильный" шестой год подряд. Ключевыми аргументами в экспертной оценке стали соответствие основных целей и задач корпорации государственным приоритетам, а также устойчивое финансово-экономическое положение компании", — прокомментировали кредитный рейтинг в "Ростехе".

Аналитики "Эксперт РА" и АКРА в свою очередь отметили, что высокий кредитный рейтинг обусловлен высокой степенью поддержки "Ростеха" со стороны государства. Многие дочерние и зависимые общества госкорпорации являются системообразующими компаниями и являются сложно заменимыми в устоявшихся цепочках кооперации. При этом деятельность "Ростеха" вносит значительный вклад в российскую экономику.

"Цели и задачи "Ростеха" напрямую связаны с решением стратегических целей и задач страны. Это укрепление технологического суверенитета в таких ключевых секторах экономики, как авиационная промышленность, двигателестроение, энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтическое производство и другие. И, конечно, это обеспечение обороноспособности государства, безусловное выполнение гособоронзаказа. Сегодня многие предприятия "Ростеха" ускорили темпы работ, перешли на круглосуточный режим работы, в три-четыре смены. До 80% продукции, необходимой для выполнения задач российской армии в рамках СВО, производится нами – от боевой авиации и бронетехники до боеприпасов и тяжелого вооружения", – отметил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов.

Кредитный рейтинг AAA по национальной школе (RU) характеризуется максимальным уровнем кредитоспособности и финансовой надежности и устойчивости оцениваемой организации. Прогноз "стабильный" предполагает неизменность рейтинга на горизонте 12-18 месяцев с высокой долей вероятности. Начиная с 2018 года, ежегодно "Ростеху" присваивается наивысший кредитный рейтинг на уровне ААА (RU).