МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Российский автопроизводитель "Соллерс" закрыл сделку по выкупу 100% российского актива японской Isuzu и перезапустит работу производственной площадки АО "Исузу Рус" в Ульяновске, сообщила российская компания. Аналитики назвали самые популярные у россиян марки автомобилей в 2023 году

"ПАО "Соллерс" сообщает о закрытии сделки по приобретению 100% долей АО "Исузу Рус". В рамках приобретенного юридического лица группой "Соллерс" будут осуществляться поставки запасных частей для грузовых автомобилей Isuzu с целью выполнения гарантийных обязательств перед клиентами и осуществления сервисного обслуживания", — говорится в сообщении.

"Также "Соллерс" планирует перезапустить работу производственной площадки АО "Исузу Рус" в Ульяновске с целью сохранения рабочих мест и обеспечения загрузки существующих производственных мощностей", — добавляет компания.