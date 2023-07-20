МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. "Лукойл" заявил о необоснованности предложения депутатов в Болгарии разорвать концессию компании на порт "Росенец", обратится в суд для защиты репутации, сообщила компания "Лукойл Нефтохим Бургас". "Лукойл" увеличил добычу нефти на "Западной Курне — 2"

Болгарская парламентская группа ПП-ДБ (партии "Продолжаем перемены" и "Демократическая Болгария") предложила остановить действие концессии "Лукойла" на портовый терминал "Росенец" близ Бургаса, сообщило в среду Болгарское национальное телевидение (БНТ).

В ответ на это в "Лукойле" сообщили, что "компания всегда полностью выполняет свои обязательства по концессионному договору, заключенному с Республикой Болгария в 2011 году сроком на 35 лет, и не видит оснований для его расторжения"

"Голословные обвинения со стороны представителей некоторых политических партий и депутатских объединений могут негативно повлиять на имидж бренда и репутацию нашей компании, которую большинство ее работников, клиентов, поставщиков до сих пор считают одним из лучших в Европейском союзе работодателей, партнеров, заказчиков. В связи с этим АО "Лукойл Нефтохим Бургас" намерено обратиться в суд для защиты своей деловой репутации", — добавила компания.