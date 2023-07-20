2023-07-20T10:50:00+03:00
2023-07-20T11:03:37+03:00
2023-07-20T10:50:00+03:00
2023
https://1prime.ru/business/20230720/841135197.html
"Лукойл" оценил предложение Болгарии разорвать концессию на Росенец
Бизнес
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
"Лукойл" заявил о необоснованности предложения депутатов в Болгарии разорвать концессию компании на порт "Росенец", обратится в суд для защиты репутации, сообщила компания "Лукойл... ПРАЙМ, 20.07.2023
энергетика, бизнес, новости, лукойл, порт, болгария
https://cdnn.1prime.ru/images/83223/54/832235478.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83223/54/832235478.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83223/54/832235477.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83223/54/832235477.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83223/54/832235476.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83223/54/832235476.jpg
https://1prime.ru/oil/20230602/840744923.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. "Лукойл" заявил о необоснованности предложения депутатов в Болгарии разорвать концессию компании на порт "Росенец", обратится в суд для защиты репутации, сообщила компания "Лукойл Нефтохим Бургас".
Болгарская парламентская группа ПП-ДБ (партии "Продолжаем перемены" и "Демократическая Болгария") предложила остановить действие концессии "Лукойла" на портовый терминал "Росенец" близ Бургаса, сообщило в среду Болгарское национальное телевидение (БНТ).
В ответ на это в "Лукойле" сообщили, что "компания всегда полностью выполняет свои обязательства по концессионному договору, заключенному с Республикой Болгария в 2011 году сроком на 35 лет, и не видит оснований для его расторжения"
"Голословные обвинения со стороны представителей некоторых политических партий и депутатских объединений могут негативно повлиять на имидж бренда и репутацию нашей компании, которую большинство ее работников, клиентов, поставщиков до сих пор считают одним из лучших в Европейском союзе работодателей, партнеров, заказчиков. В связи с этим АО "Лукойл Нефтохим Бургас" намерено обратиться в суд для защиты своей деловой репутации", — добавила компания.