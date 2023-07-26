МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Один из крупнейших российских железнодорожных операторов группа Globaltrans ожидает, что перерегистрация с Кипра в ОАЭ может занять около полугода, сообщила компания. Нью-Йоркская фондовая биржа прекратит листинг акций "Циана"

"Вероятную продолжительность процесса предлагаемой редомициляции сложно прогнозировать, однако компания ожидает, что он займет около шести месяцев. Получение разрешений и согласий, необходимых для предлагаемой редомициляции, может повлиять на длительность процесса", — сообщает Globaltrans.

Компания отмечает, что завершение предлагаемой редомициляции зависит от определенных регуляторных одобрений и прочих согласий, при этом гарантировать, что они будут предоставлены, невозможно.

"Кроме того, возможные изменения применимого законодательства или регулирования и/или воздействие внешних факторов могут повлиять на процесс предлагаемой редомициляции и на способность компании достичь намеченных целей", — говорится в сообщении.

Акционеры Globaltrans 16 августа 2023 года обсудят перерегистрацию компании с Кипра в свободную экономическую зону в ОАЭ Abu Dhabi Global Market.

В компании также отметили, что в случае успешного завершения процесса редомициляции разблокирует ряд внутренних транзакций, включая перечисление дивидендов в холдинговую компанию, которые на данный момент разрешены лишь в крайне ограниченных объемах. Globaltrans также намерена сохранить текущий статус листинга ценных бумаг на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже.

"Компания на данный момент не рассматривает вариант листинга ГДР на альтернативных фондовых биржах", — сообщает Globaltrans.