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Эритрея выразила интерес к российскому оружию, заявил глава ФСВТС
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Эритрея планирует закупить широкий перечень российской военной продукции, заявил РИА Новости глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий... ПРАЙМ, 28.07.2023
бизнес, новости, россия, эритрея, оружие
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Эритрея планирует закупить широкий перечень российской военной продукции, заявил РИА Новости глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.
"В настоящее время эритрейская сторона выражает заинтересованность в приобретении широкого перечня продукции военного назначения российского производства", — рассказал он.
Президент Владимир Путин в 2019 году подписал указ, который позволил возобновить полномасштабное военно-техническое сотрудничество с Эритреей после снятия со страны санкций Совета Безопасности ООН.