МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Эритрея планирует закупить широкий перечень российской военной продукции, заявил РИА Новости глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев. Гендиректор "Рособоронэкспорта" назвал долю Африки в портфеле заказов

"В настоящее время эритрейская сторона выражает заинтересованность в приобретении широкого перечня продукции военного назначения российского производства", — рассказал он.

Президент Владимир Путин в 2019 году подписал указ, который позволил возобновить полномасштабное военно-техническое сотрудничество с Эритреей после снятия со страны санкций Совета Безопасности ООН.