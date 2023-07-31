МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении периметра применения налога на дополнительный доход (НДД) при добыче углеводородного сырья. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Путин ввел НДС на услуги застройщиков при передаче апартаментов

Закон вносит комплексные изменения в Налоговый кодекс в целях реализации отдельных положений основных направлений налоговой политики. При этом он распространяет режим НДД еще на три участка недр в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, которые, согласно пояснительной записке, нерентабельны в действующей системе налогообложения нефтяной отрасли.

Исходя из указанных в законе координат, речь идет о Кирско-Коттынском участке (лицензией на пользование владеет "Башнефть"), а также о Фаинском и Петелинском участках недр (лицензии у "Роснефти").

Документ также предоставляет организациям право переходить на режим НДД с 1 января 2024 года при добыче сверхвязкой нефти при условии, что доля ее добычи на участке недр превышает 70%. Это стимул к развитию таких месторождений: поскольку их запасы трудноизвлекаемые, то переход на НДД предполагает налогообложение 50% финансового результата, но при этом у них снижается НДПИ, пояснял замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов.

Кроме того, в целях стимулирования добычи высоковязкой и сверхвязкой нефти с 1 января 2024 года на 1000 рублей увеличивается предельный размер удельных расходов при расчете НДД. Также по НДД и налогу на прибыль организаций на 2024-2026 годы продлевается 50-процентное ограничение по учету убытков предыдущих налоговых периодов.

А начало применения налогового вычета по НДПИ в 20% для выработанных месторождений, которые входят в третью группу НДД, переносится с 1 января 2024 на 1 января 2027 года. Помимо этого, исключается применение нулевого НДПИ при разработке ранее списанных запасов полезных ископаемых.

Закон, который содержит и другие нормы, вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки.