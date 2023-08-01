2023-08-01T13:17:51+03:00
2023-08-01T13:17:51+03:00
2023-08-01T13:17:51+03:00
2023
https://1prime.ru/business/20230801/841259410.html
Автомобили "Москвич" и "Москвич 3е" резко подорожали в августе
Бизнес
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Автомобили "Москвич" и "Москвич 3е" с августа подорожали в цене более чем на 12% — до 2,2 и 3,9 миллиона рублей соответственно, проверил корреспондент РИА Новости на сайте... ПРАЙМ, 01.08.2023
авто, бизнес, новости, россия, автомобиль "москвич", "москвич 3е", покупка автомобиля
https://cdnn.1prime.ru/images/83924/82/839248230.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83924/82/839248230.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83924/82/839248229.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83924/82/839248229.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83924/82/839248217.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83924/82/839248217.jpg
https://auto.1prime.ru/auto/20230731/841233890.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Автомобили "Москвич" и "Москвич 3е" с августа подорожали в цене более чем на 12% — до 2,2 и 3,9 миллиона рублей соответственно, проверил корреспондент РИА Новости на сайте производителя.
Стартовая стоимость "Москвичей" на сайте компании обновилась 1 августа. Если еще вчера цена "Москвича" на "механике" начиналась от 1,9 миллиона рублей, то теперь стартует от 2,22 миллиона. Рост составил 17%. Стоимость электрического кроссовера "Москвич 3е" начиналась от 3,5 миллиона рублей, теперь же варьируется от 3,95 миллиона (рост почти на 13%) в зависимости от комплектации.
Автозавод "Москвич" располагается на площадке бывшего завода "Рено Россия", которую французский автоконцерн Renault, прекративший работу в РФ, в мае 2022 года передал правительству Москвы. Продажи автомобилей бренда стартовали в январе в Москве и Санкт-Петербурге, а сейчас доступны уже в 25 российских городах. Сейчас в линейке две модели: городской кроссовер "Москвич 3" и электромобиль "Москвич 3е".