МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Автомобили "Москвич" и "Москвич 3е" с августа подорожали в цене более чем на 12% — до 2,2 и 3,9 миллиона рублей соответственно, проверил корреспондент РИА Новости на сайте производителя. "АвтоВАЗ" увеличит объем выпуска самых бюджетных модификаций Lada

Стартовая стоимость "Москвичей" на сайте компании обновилась 1 августа. Если еще вчера цена "Москвича" на "механике" начиналась от 1,9 миллиона рублей, то теперь стартует от 2,22 миллиона. Рост составил 17%. Стоимость электрического кроссовера "Москвич 3е" начиналась от 3,5 миллиона рублей, теперь же варьируется от 3,95 миллиона (рост почти на 13%) в зависимости от комплектации.

Автозавод "Москвич" располагается на площадке бывшего завода "Рено Россия", которую французский автоконцерн Renault, прекративший работу в РФ, в мае 2022 года передал правительству Москвы. Продажи автомобилей бренда стартовали в январе в Москве и Санкт-Петербурге, а сейчас доступны уже в 25 российских городах. Сейчас в линейке две модели: городской кроссовер "Москвич 3" и электромобиль "Москвич 3е".