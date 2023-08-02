МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Ювелирный холдинг Sokolov начал продажи собственной уходовой косметики с использованием драгоценных металлов и камней, инвестировав в проект 37 миллионов рублей, сообщает компания. Танзания пригласила российские компании добывать алмазы в стране

"Sokolov… выпустил собственную линейку уходовой косметики с использованием драгоценных металлов и камней….В ассортимент Sokolov Beauty вошли три парфюмированных линейки косметической продукции для увлажнения, питания, тонуса кожи и ароматические свечи, а также линейка для базового ухода за кожей. Товары уже представлены в 50 магазинах сети в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Костроме, Ростове-на-Дону, Ярославле", — говорится в сообщении.

В различных продуктах этих линеек используется пудра розового кварца, бриллиантовая и алмазная пудра, гидролизат жемчуга, коллоидное золото и серебро.

"Вся косметическая продукция произведена в России по специальному заказу и под контролем Sokolov, не тестируется на животных. Ароматы разработаны ведущими европейскими парфюмерными домами. Инвестиции в проект составляют 37 миллионов рублей", — добавляется в сообщении.

По словам гендиректор холдинга Николая Полякова, компания ожидает, что критериями успешности станут продажа не менее 100% первой партии за полгода с момента запуска, а маржинальность будет не менее 70%. При этом в перспективе целевая доля уходовой косметики в продажах достигнет 10-15% оборота компании. "Sokolov перестает быть сугубо ювелирным брендом и трансформируется в fashion&beauty — бренд", — заключил он.