МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Калининградский завод "Автотор" начал отгрузку среднеразмерного внедорожника BAIC BJ40 из первой произведенной на заводе промышленной партии, сообщает пресс-служба компании. "АвтоВАЗ" увеличил выпуск автомобилей и машинокомплектов в январе-июле

"Калининградский завод "Автотор" начал отгрузку автомобилей BAIC BJ40 из первой промышленной партии, произведенной на предприятии", — говорится в сообщении.

Уточняется, что подготовка к серийному производству новой модели бренда BAIC велась с конца июня. Специалистами Инновационно-технологического центра "Автотор" в сотрудничестве с представителями BAIC была проведена работа по подготовке операционных карт, оснащению производственной линии, предназначенной для выпуска новой модели, настройке и перепрограммированию инструмента и оборудования, обучению линейного персонала.

На завершающем этапе работ по освоению производства специалистами "Автотор" и BAIC в составе группы запуска был проведен комплекс специальных контрольных мероприятий в соответствии с установленными стандартами бренда. По итогам контрольного аудита на основании достигнутых высоких показателей качества производственных процессов и готовой продукции состоялся официальный запуск промышленного производства модели, сообщает пресс-служба компании.

Калининградский "Автотор" в апреле сообщил о начале производства китайских автомобилей BAIC. В рамках мероприятия с участием коллектива предприятия и представителей штаб-квартиры BAIC International в КНР было подписано генеральное соглашение о сотрудничестве по производству автомобилей и соглашение о запуске промышленного производства. Для этого были организованы поставки комплектующих с предприятий BAIC в КНР.

Автохолдинг "Автотор" основан в 1994 году в Калининграде. Завод первым в России начал выпуск автомобилей иностранных брендов, его мощности на данный момент составляют около 250 тысяч машин в год. До весны 2022 года на "Автоторе" в основном выпускались модели BMW, а также Kia и Hyundai, сборка которых сейчас приостановлена. В конце января "Автотор" начал производство автомобилей китайского бренда Kaiyi, в апреле — китайских машин BAIC и SWM.