МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Крупнейшая в мире компания по добыче нефти саудовская Saudi Aramco в первом полугодии 2023 года снизила чистую прибыль почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 61,961 миллиарда долларов, следует из финансовой отчетности компании. Саудовская Аравия подтверждает своё намерение контролировать рынок нефти

В прошлом году за тот же период компания получила рекордную прибыль в 87,912 миллиарда долларов. Таким образом, в 2023 году показатель снизился на 29,5%.

"Снижение произошло в основном в результате падения цен нефть и снижения маржи нефтепереработки и химической промышленности. Это было частично компенсировано снижением роялти за добычу в основном из-за более низкой средней эффективной ставки роялти и более низких цен на нефть, а также более высокими финансовыми и прочими доходами", — поясняется в отчете.