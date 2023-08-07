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Чистая прибыль Saudi Aramco снизилась в первом полугодии на 30 процентов
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. Крупнейшая в мире компания по добыче нефти саудовская Saudi Aramco в первом полугодии 2023 года снизила чистую прибыль почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого... ПРАЙМ, 07.08.2023
нефть, энергетика, бизнес, новости, saudi aramco, чистая прибыль, отчетность
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Крупнейшая в мире компания по добыче нефти саудовская Saudi Aramco в первом полугодии 2023 года снизила чистую прибыль почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 61,961 миллиарда долларов, следует из финансовой отчетности компании.
В прошлом году за тот же период компания получила рекордную прибыль в 87,912 миллиарда долларов. Таким образом, в 2023 году показатель снизился на 29,5%.
"Снижение произошло в основном в результате падения цен нефть и снижения маржи нефтепереработки и химической промышленности. Это было частично компенсировано снижением роялти за добычу в основном из-за более низкой средней эффективной ставки роялти и более низких цен на нефть, а также более высокими финансовыми и прочими доходами", — поясняется в отчете.