МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. "Камаз" возобновил производство грузовиков после двухнедельного корпоративного отпуска сотрудников, до конца месяца планируется выпустить более 3 тысяч автомобилей, сообщает автопроизводитель. Мишустин поручил проработать программу льготного автокредитования

"Сегодня, 7 августа, сотрудники "КАМАЗа" приступили к работе после оплачиваемого двухнедельного корпоративного отпуска. Летний корпоративный отпуск камазовцев в этом году продлился с 24-го июля по 6-е августа… За оставшиеся рабочие дни августа предстоит выпустить более трех тысяч автомобилей", — говорится в сообщении.

Уточняется, что практика корпоративного отпуска успешно применяется на "Камазе" уже несколько лет и введена в целях рациональной организации производства и использования рабочего времени и времени отдыха персонала.

"Камаз" — крупнейший производитель грузовых автомобилей в России. Основные акционеры автоконцерна — госкорпорация "Ростех" (47,1%), "Автоинвест" (23,54%) и Daimler AG (15%).