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"Камаз" возобновил производство после корпоративного отпуска работников
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. "Камаз" возобновил производство грузовиков после двухнедельного корпоративного отпуска сотрудников, до конца месяца планируется выпустить более 3 тысяч автомобилей, сообщает... ПРАЙМ, 07.08.2023
авто, транспорт, бизнес, новости, россия, камаз, производство автомобилей
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. "Камаз" возобновил производство грузовиков после двухнедельного корпоративного отпуска сотрудников, до конца месяца планируется выпустить более 3 тысяч автомобилей, сообщает автопроизводитель.
"Сегодня, 7 августа, сотрудники "КАМАЗа" приступили к работе после оплачиваемого двухнедельного корпоративного отпуска. Летний корпоративный отпуск камазовцев в этом году продлился с 24-го июля по 6-е августа… За оставшиеся рабочие дни августа предстоит выпустить более трех тысяч автомобилей", — говорится в сообщении.
Уточняется, что практика корпоративного отпуска успешно применяется на "Камазе" уже несколько лет и введена в целях рациональной организации производства и использования рабочего времени и времени отдыха персонала.
"Камаз" — крупнейший производитель грузовых автомобилей в России. Основные акционеры автоконцерна — госкорпорация "Ростех" (47,1%), "Автоинвест" (23,54%) и Daimler AG (15%).