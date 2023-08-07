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https://1prime.ru/business/20230807/841325699.html
Акции Tesla дешевеют после смены финансового директора
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. Стоимость акций американского производителя электромобилей Tesla опускается почти на 2% после того, как компания назначила нового финансового директора, следует из данных... ПРАЙМ, 07.08.2023
авто, бизнес, новости, акции, сша, tesla
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Стоимость акций американского производителя электромобилей Tesla опускается почти на 2% после того, как компания назначила нового финансового директора, следует из данных торгов.
По состоянию на 17.23 мск бумаги Tesla дешевеют на 2,1%, до 248,53 доллара.
Ранее в понедельник компания сообщила, что финансовый директор Зак Киркхорн покинул свою должность 4 августа, на его место был назначен главный бухгалтер Вайбхав Танеджа (Vaibhav Taneja).
Американская компания Tesla Motors основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.