МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Стоимость акций американского производителя электромобилей Tesla опускается почти на 2% после того, как компания назначила нового финансового директора, следует из данных торгов. Американские автолюбители подали в суд на рекламу Tesla

По состоянию на 17.23 мск бумаги Tesla дешевеют на 2,1%, до 248,53 доллара.

Ранее в понедельник компания сообщила, что финансовый директор Зак Киркхорн покинул свою должность 4 августа, на его место был назначен главный бухгалтер Вайбхав Танеджа (Vaibhav Taneja).

Американская компания Tesla Motors основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.