ПЕКИН, 10 авг — ПРАЙМ. Китай за первые семь месяцев 2023 года экспортировал 2,533 миллиона автомобилей, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 67,9%, следует из данных Китайской ассоциации автопроизводителей. Китай сделал представление США из-за ограничений на инвестиции

Отдельно в июле показатель достиг отметки 392 тысячи автомобилей, что на 2,6% больше, чем в июне этого года и на 31,5% больше, чем в июле прошлого года.

За январь-июль объем производства легковых автомобилей достиг отметки в 13,397 миллиона, продажи остановились на уровне в 13,368 миллиона, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 6% и 6,7% соответственно. В июле в Китае произвели 2,115 миллиона легковых автомобилей (сокращение по сравнению с июлем прошлого года на 4,3%), продали – 2,1 миллиона (снижение показателя на 3,4%).

За период с января по июль 2023 года в Китае произвели 4,591 миллиона автомобилей на новых источниках энергии (рост в годовом выражении составил 40%), продали 4,526 миллиона единиц (рост на 41,7%).

Вместе с тем сообщается, что в июле производство и продажа автомобилей на новых источниках энергии составили 805 тысяч единиц и 780 тысяч единиц соответственно, рост по сравнению с июлем прошлого года на 30,6% и 31,6% соответственно.

При этом на внутреннем рынке в июле продали 679 тысяч автомобилей на новых источниках энергии, что на 6,9% меньше, чем в июне этого года и на 26% больше, чем в июле прошлого. Экспорт автомобилей на новых источниках энергии в июле достиг отметки в 101 тысячу единиц, рост по сравнению с июнем этого года на 29,5%, а в сравнении с июлем прошлого года сразу на 87%.