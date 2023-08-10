МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Больше четверти кредитов в рамках национального проекта по поддержке малого и среднего предпринимательства (МСП) приходится на сферу туризма, заявил министр экономического развития Максим Решетников. Центробанк предупредил бизнес об опасных хакерских вирусах

"Мы еще, с другой стороны, взяли нацпроект по малому и среднему бизнесу, и в его рамках сделали специальный кредитный продукт для туризма. Поскольку это сейчас всё собрано в одном министерстве, мы с разных сторон всё собираем. У нас реально, по-моему, больше 25% кредитования в рамках нацпроекта МСП — это тоже туризм, потому что вполне естественно, небольшие гостиницы, те же модульные, глэмпинги, кемпинги и так далее", — сказал Решетников в интервью телеканалу "Россия 24".

Он также отметил, что ожидается рост номеров, построенных в РФ по программе льготного кредитования строительства гостиниц по ставке 3-5%. "Мы рассчитываем еще на 20 тысяч номеров. То есть 28 тысяч номеров отобрали, и мы хотим увеличить до 48 тысяч номеров общую программу. Поручение есть, поддержка президента есть. Наша задача – июль, сентябрь уже новый отбор объявить, потому что бизнес свои заявки готовит", — уточнил министр.