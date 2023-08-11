МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Акционеры и совет директоров VK приняли решение о редомициляции компании с Британских Виргинских островов в Россию, говорится в сообщении. Polymetal проведет редомициляцию в Казахстан

"VK Company Limited (MOEX, LSE: VKCO, далее "VK" или "Компания") объявляет о принятии решений акционерами и советом директоров VK о редомициляции — прекращении деятельности Компании на Британских Виргинских островах и ее продолжении в Российской Федерации в качестве международной компании публичного акционерного общества в соответствии с российским законодательством", — говорится в сообщении.

Компания отмечает, что после государственной регистрации в России VK станет международной компанией публичным акционерным обществом "ВК" (МКПАО "ВК") c местом нахождения в специальном административном районе (САР) на острове Октябрьский Калининградской области. "Членами совета директоров МКПАО "ВК" остаются текущие члены совета директоров VK Company Limited", — добавляют в VK.

Кроме того, утверждены устав компании, который вступит в силу с момента ее государственной регистрации в качестве МКПАО, решения о выпуске обыкновенных акций и обыкновенных конвертируемых акций класса А, а также проспект ценных бумаг для целей редомициляции. "В качестве регистратора МКПАО "ВК" утверждено акционерное общество "Межрегиональный регистраторский центр", — отмечает компания.